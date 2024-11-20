Движение на Калининской линии метро Москвы возобновлено после сбоя

сегодня в 13:02

В метрополитене Москвы возобновили движение на Калининской линии. Ранее там временно увеличили интервалы движения из-за того, что на путях находился человек, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Департамент заявил о возобновлении движения на линии подземки спустя 7 минут после сообщения о сбое.

Между тем МЧС предупредило о гололедице и порывистом ветре, которые будут 20 ноября в Москве. Непогода сохранится до конца 21 ноября. Московским автомобилистам советовали соблюдать дистанцию на дорогах и не совершать резких маневров.

По прогнозам Гидрометцентра, 20 ноября в Московском регионе ожидается ветер 17 метров в секунду и снег.

