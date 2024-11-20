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МЧС предупредило москвичей о гололедице и порывистом ветре

В течение 1-2 часов в Москве усилится юго-восточный ветер до 17 метров в секунду и образуется гололедица. Непогода сохранится до конца среды, сообщает столичное ГУ МЧС России.

Автомобилистам в городе рекомендуется соблюдать дистанцию с другими машинами. Не стоит совершать неожиданные маневры — резко менять полосу, опережать или обгонять.

Пешеходам рекомендуется гулять подальше от деревьев, щитов с рекламой и других массивных конструкций. Не стоит парковать машины рядом с деревьями.

20 ноября в Москве будет от 1 до 3 градусов тепла. Ожидаются дождь и мокрый снег.