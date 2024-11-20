Снег и ветер до 17 м/с будут в Московском регионе 20 ноября

Гидрометцентр РФ: дождь и мокрый снег будут в Московском регионе в среду

Днем 20 ноября в Москве и области будет от 1 до 3 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ .

Ожидается облачная погода. Осадки умеренные — мокрый снег и дождь. Ветер южный и юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 м/с.

Ночью в среду будет от 3 до 5 градусов тепла. Ожидается облачная погода. Будет умеренный дождь. Ветер южный и юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду. Порывы могут достигать скорости 15-20 м/с.

Ранее в Минтрансе Подмосковья призвали водителей соблюдать правила дорожного движения в периоды, когда ухудшается погода. Через несколько дней температура воздуха может снизиться до минусовых значений.