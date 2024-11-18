сегодня в 18:38

Водителей Подмосковья призвали соблюдать ПДД во время ухудшения погоды

В Московской области в ближайшие дни прогнозируют ухудшение погодных условий. В ночь на вторник ожидаются осадки в виде мокрого снега, до четверга также местами будут осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра могут усилиться до 15 — 20 м/с. А в конце недели ожидается снижение температуры до минусовых значений, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов отложить поездки на личном транспорте, если не заменили летнюю резину на зимнюю.

Нужно быть предельно внимательными и не отвлекаться за рулем, оценивать ситуацию, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Также стоит снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать пешеходов. При возникновении ЧС или ДТП нужно незамедлительно позвонить по единому номеру 112.

В ведомстве также отметили, что дорожные службы будут мониторить дорожную ситуацию и проведут необходимые работы для обеспечения безопасного проезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.