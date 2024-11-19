Два пассажира в наушниках не поняли друг друга и сцепились в московском метро

Агрессивный пассажир московского метро набросился на мужчину, потому что подумал, что тот хочет напасть первым, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Инцидент произошел на станции «Царицыно». Судя по камерам, двое мужчин шли рядом друг с другом. Оба были в наушниках.

В какой-то момент один из мужчин набросился на другого. Оказалось, что он не расслышал сказанную ему фразу и решил, что оппонент хочет проявить агрессию. Мужчина решил сделать превентивный удар. Он дважды ударил оппонента кулаком по лицу.

Пострадавший из-за наушников также не расслышал, что хотел ему сказать агрессивный пассажир. По его словам, он просто хотел уточнить, почему к нему обращаются. Мужчине, которому неадекват нанес два удара кулаком, потребовалась медицинская помощь.

В отношении агрессора, ударившего оппонента, завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Ранее агрессивный пассажир ударил ногой в лицо подростка в вагоне московского метро. Неадекват был пьян.