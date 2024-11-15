Агрессивный пассажир ударил ногой в лицо подростка в вагоне метро

Пьяный неадекват ударил ногой в лицо подростка прямо в вагоне столичного электропоезда. Затем он как ни в чем не бывало вышел на станции, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Инцидент произошел в московском метро. Происходящее записала камера видеонаблюдения. Агрессивный мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, со всей силы ударил ногой 16-летнего юношу.

Удар пришелся по лицу потерпевшего, который в этот момент разговаривал со своим другом. Подростку понадобилась помощь медиков. Сам неадекват вышел на ближайшей станции сразу после инцидента.

Агрессора задержали. В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений из хулиганских побуждений. Сам он признался, что ударил подростка, потому что ему показалось, будто тот над ним смеялся вместе со своим другом.

Ранее неадекват избил пассажирку в вагоне поезда московского метро. Он ударил женщину ногой.