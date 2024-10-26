Неадекват избил пассажирку в вагоне поезда московского метро

Агрессивный мужчина напал на женщину в московском метро. Он нанес пассажирке несколько ударов, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Инцидент произошел прямо в вагоне электропоезда. Произошедшее было зафиксировано на камеру.

Неадекват вступил в конфликт с пассажиркой, а затем ударил ее несколько раз руками. Когда мужчина выходил из вагона на станции метро «ВДНХ», он со всей силы ударил женщину ногой. Потерпевшая упала и ей понадобилась помощь медиков.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчину привлекли к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ (побои). Известно, что он ранее был судим.

Дело находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

Ранее москвич пырнул ножом пассажира метро в поезде на «оранжевой» ветке. Пострадавший получил резаную рану шеи.