Неадекват избил пассажирку в вагоне поезда московского метро
Агрессивный мужчина напал на женщину в московском метро. Он нанес пассажирке несколько ударов, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Инцидент произошел прямо в вагоне электропоезда. Произошедшее было зафиксировано на камеру.
Неадекват вступил в конфликт с пассажиркой, а затем ударил ее несколько раз руками. Когда мужчина выходил из вагона на станции метро «ВДНХ», он со всей силы ударил женщину ногой. Потерпевшая упала и ей понадобилась помощь медиков.
Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчину привлекли к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ (побои). Известно, что он ранее был судим.
Дело находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.
Ранее москвич пырнул ножом пассажира метро в поезде на «оранжевой» ветке. Пострадавший получил резаную рану шеи.