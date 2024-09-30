Москвич пырнул ножом пассажира метро в поезде на «оранжевой» ветке

Между двумя пассажирами московского метро возник конфликт, в ходе которого один пырнул второго ножом, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале .

По предварительным данным, инцидент произошел в вагоне поезда, который следовал от станции «Китай-город» до станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии. Два пассажира устроили потасовку.

В ходе нее один из мужчин внезапно схватил нож и ударил второго. По прибытии на станцию он скрылся с места происшествия.

Пострадавший оказался приезжим из Волгоградской области. Москвич нанес ему резаную рану шеи. Мужчине оказали медицинскую помощь.

Спустя несколько часов после драки правоохранители установили, где проживает подозреваемый. Его задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

Москвичу уже избрали меру пресечения. Его заключили под стражу.

Ранее мужчина избил подростка на станции метро «Севастопольская» в Москве. Он несколько раз ударил 15-летнего парня по лицу и груди.