Мужчина избил подростка на станции метро «Севастопольская»
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Словесный конфликт произошел в переходе на станцию столичного метрополитена «Севастопольская» между двумя пассажирами, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
В ссоре мужчина несколько раз ударил 15-летнего подростка по лицу и груди.
На видеозаписи конфликта видно, как мужчина нападает на оппонента, подросток не сопротивляется. Пассажиры просто обходят агрессивного мужчину стороной.
Специалисты прокуратуры взяли на контроль работу по привлечению злоумышленника к уголовной ответственности по статье 116 УК РФ «Побои».