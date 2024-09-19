Мужчина избил подростка на станции метро «Севастопольская»

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Словесный конфликт произошел в переходе на станцию столичного метрополитена «Севастопольская» между двумя пассажирами, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

В ссоре мужчина несколько раз ударил 15-летнего подростка по лицу и груди.

На видеозаписи конфликта видно, как мужчина нападает на оппонента, подросток не сопротивляется. Пассажиры просто обходят агрессивного мужчину стороной.

Специалисты прокуратуры взяли на контроль работу по привлечению злоумышленника к уголовной ответственности по статье 116 УК РФ «Побои».