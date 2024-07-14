Появились свидетели подготовки покушения на Трампа

Полиция не реагировала на сообщение о стрелке на митинге Трампа

Полиция не реагировала на сообщение свидетелей о стрелке на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет газета « Известия ».

По словам очевидца подготовки покушения, несколько человек безуспешно пытались предупредить силовиков о человеке с винтовкой.

«Почему они не убрали Трампа со сцены? Я стою и показываю полиции на парня с винтовкой две-три минуты. Секретная служба смотрит на нас с крыши сарая. Я показываю на крышу, и в следующее мгновение раздается пять выстрелов», — рассказал свидетель происшествия телекомпании BBC.

Мужчина подчеркнул, что охранявшие митинг могли не заметить стрелка, так он занял хорошую позицию для ведения огня.

Ранее Трамп получил ранение во время стрельбы на встрече со сторонниками политика. Его жизни ничего не угрожает.

Стрелка устранили сотрудники Секретной службы. Идет расследование происшествия.