Экологи обвинили климатическую технику в аномальной жаре в Европе

Рекордные температуры в Западной Европе спровоцировали неожиданную дискуссию о вреде кондиционеров для городского климата, сообщает Forbes .

Работающие устройства «значительно повышают температуру снаружи и становятся участниками порочного круга глобального потепления». Журнал приводит расчеты, согласно которым массовое отключение кондиционеров в крупных городах вроде Парижа или Лиона может снизить уличную температуру на 2 °С.

«С учётом всё более жаркого лета крайне важно регулировать использование кондиционеров. Необходимо срочно изменить практику», — настаивают авторы публикации.

Эти призывы звучат на фоне прогноза Bloomberg о приближении пика аномальной жары в регионе. Парадоксальная ситуация, когда охлаждение помещений ведет к перегреву улиц, заставляет европейцев искать альтернативные способы борьбы со зноем, от зеленых насаждений до архитектурных решений.