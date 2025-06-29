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Редкие экземпляры автомобилей и мотоциклов показали в Волоколамске

Масштабный фестиваль, на котором можно было увидеть редкую авто- и мототехнику, прошел в центре Волоколамска, на городской площади. Он стал частью праздничной программы, посвященной Дню молодежи, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Более 60 владельцев «железных коней» из разных городов России приехали, чтобы представить свою гордость.

На фестивале показали как отечественную технику (ГАЗ М20 «Победа», ГАЗ М21 «Волга», ГАЗ АА 30-х годов, Москвич 407), так и иностранные ретрокары — Chrysler PT Cruiser, Lincoln Towncar, Mercedes-Benz 230E, Yamaha Venture и другие.

Редкие машины и мотоциклы вызвали большой интерес у волоколамцев: взрослые с удовольствием фотографировались на их фоне, а дети с любопытством изучали внутри и снаружи.

«К празднику мы приготовили насыщенную программу. Для волоколамцев выступят кавер-группа „MIRIADA“ и Elvira T. Эффектным завершением вечера станет холодный фейерверк», — рассказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.