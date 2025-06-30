В Ивантеевке идет реконструкция поликлиники на улице Толмачева

В Ивантеевке активно реконструируют первую часть поликлиники на улице Толмачева. Здание ждет масштабное преображение, изменения затронут все четыре этажа. Пациентов и медиков встретят современные кабинеты, новое оборудование и комфортные условия, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Ход работ проверил председатель Совета депутатов округа Пушкинский Артем Садула вместе с коллегами, руководителем медучреждения и подрядчиками. В ремонте сейчас первая половина здания. Здесь уже проложены новые инженерные коммуникации, смонтированы межэтажные перегородки и перегруппированы помещения. Поликлиника рассчитана на 460 посещений в смену, по факту — нагрузка выше. После капремонта количество кабинетов увеличится.

«Мы посетили все четыре этажа: и женскую консультацию, и терапевтическое отделение. Работа кипит, 54 человека трудятся на объекте. Уже к осени первая часть поликлиники будет готова и жители смогут по достоинству оценить ее изменения», — комментирует председатель Совета депутатов городского округа Пушкинский Артём Садула.

По завершению реконструкции первой половины здания, приступят к ремонту второй.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.