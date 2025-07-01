Росавиация ввела временные ограничения на полеты в трех аэропортах

Росавиация объявила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в трех аэропортах Поволжья: аэропорт Саратова (Гагарин), аэропорт Ульяновска (Восточный), аэропорт Казани.

Ограничения введены в качестве превентивной меры для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

В ведомстве подчеркнули, что такие решения принимаются на основании оперативной информации и носят временный характер.

Пассажирам, у которых запланированы вылеты из указанных аэропортов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков. В Росавиации отметили, что ограничения будут оперативно сняты, как только это позволит обстановка.