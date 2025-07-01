Водолацкий связал буферную зону с дальностью ракет, поступающих Киеву

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий раскрыл логику определения параметров буферной зоны на российско-украинской границе. В интервью ТАСС парламентарий подчеркнул, что глубина этой территории будет напрямую зависеть от характеристик вооружений, поступающих Украине от западных стран.

«Мы вынуждены создавать зону безопасности, соответствующую реальным угрозам. Если наши оппоненты поставят Киеву ракеты с дальностью 300 км, то и буферная зона будет 300 км. Получат 500-километровые — значит, потребуется 500 км», — пояснил Водолацкий.

Это заявление прозвучало после подтверждения президентом Владимиром Путиным 22 мая планов по созданию такой зоны. Глава государства поручил Вооруженным силам реализовать это решение для защиты приграничных территорий от обстрелов.

Ранее ВСУ нанесли удары по Донецку дальнобойными ракетами.