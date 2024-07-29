Появились снимки украинских наемников из Африки, помогающих туарегам

Фотографии украинских наемников из Африки оказались в распоряжении RT . Снимки показывают, как украинцы работают на стороне сепаратистов из племени туарегов.

Предположительно, данные фото планировал разместить в Сети администратор военного Telegram-канала Grey zone Никита, который известен под позывными Белый и Пятисотый. Но, возможно, он погиб при нападении туарегов в Мали.

У Белого еще были сведения, что сепаратистов возят на Украину на инструктаж. Там их учат управлению FPV-дронами.

Источники издания рассказали, что администратор военного Telegram-канала планировал в последний раз съездить на передовую, а после этого вернуться и выложить в Сеть весь собранный материал.

Ранее в Мали бойцы ЧВК «Вагнер» попали в засаду сепаратистов-туарегов движения «Координация движений Азавада». Это произошло в районе города Кидаль. Погибли не менее 20 военных, среди которых возможно был и автор и администратор Telegram-канала Grey Zone. Также сообщалось, что туареги взяли пленных.