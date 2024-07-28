Вместе с «вагнеровцами» в Мали погиб администратор Telegram-канала Grey Zone

Российские военкоры сообщают, что среди погибших в засаде боевиков в африканской Мали оказался автор и администратор Telegram-канала Grey Zone с позывным Белый, сообщает «Царьград» .

Данные о гибели администратора Grey Zone уточняются. Сообщения в вышеуказанном Telegram-канале не публикуются с 23 июля.

По неофициальной информации, кроме погибших, есть еще и пленные. Сейчас могут идти переговоры о выкупе. Сколько человек попали в плен, устанавливается.

Ранее сообщалось, что в засаде туарегов погибли минимум 20 бойцов ЧВК «Вагнер». Предполагается, что к их гибели привела песчаная буря, которая не позволила обеспечить прикрытие с воздуха.