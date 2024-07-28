20 бойцов ЧВК «Вагнер» погибли в Мали из-за песчаной бури

сегодня в 07:59

В Мали колонна бойцов ЧВК «Вагнер» попала в засаду сепаратистов-туарегов движения «Координация движений Азавада». Инцидент случился в районе города Кидаль, жертвами стали не менее 20 военных, сообщает «Лента. ру».

Выжить смогли более 50 военнослужащих, но среди них могут быть бойцы вооруженных сил Мали. Туареги планировали захватить либо уничтожить несколько единиц техники.

Бойцы ЧВК ы двигались на подмогу ведущим бой правительственным войскам. Попавшее в засаду подразделение было без полноценного прикрытия с воздуха, поскольку авиация не могла функционировать из-за песчаной бури.

Туареги воспользовались природной стихией и отрезали одну из колонн ЧВК.