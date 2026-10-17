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Средства ПВО уничтожили 75 летевших на Москву беспилотников

Спецоперация

Москву пытаются атаковать вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 75 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Уничтожены 75 БПЛА, летевших на Москву», — отметил Собянин в канале в мессенджере МАКС.

В местах, где упали обломки дронов, работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщал о 69 сбитых на подлете к столице БПЛА.

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