Истребители ВВС Британии встретили загадочные БПЛА над страной на высоте 5 км

Истребители ВВС Великобритании едва не столкнулись в небе с неидентифицированными дронами прямо накануне вооруженного противостояния США и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расследование газеты Telegraph.

Сведения об опасных инцидентах содержатся в закрытом ведомственном журнале летных происшествий.

В течение одной недели экипажи истребителей дважды расходились на критической дистанции с таинственными БПЛА в воздушном пространстве над Северным морем. Первая нештатная ситуация случилась в процессе имитации воздушной дуэли. Вторая произошла во время дозаправки топливом на лету.

Особое удивление специалистов вызвали тактико-технические параметры дронов. Они барражировали на высоте более 5,1 тыс. метров, что в 40 с лишним раз превышает установленные потолки для гражданских БПЛА.

Происшествия случились 18 и 23 февраля — буквально за считанные дни до прямого столкновения Вашингтона и Тегерана. Примечательно, что штатные радиолокационные станции ни в одном из эпизодов не смогли засечь присутствие нарушителей воздушного пространства.

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