Уязвимое охлаждение: уход под землю не спасет дата-центры от воздушных атак

Подземные центры обработки данных (ЦОД) не способны полностью обезопасить цифровую инфраструктуру от воздушных ударов БПЛА. В этом случае угроза лишь смещается на внешние узлы охлаждения, рассказал ТАСС проректор по учебной работе, заведующий кафедрой конструкций и сооружений Тверского государственного технического университета, кандидат технических наук, доцент Матвей Смирнов.

Размещение серверных мощностей под толщей грунта не снимает угрозу атак беспилотников. Системы отвода тепла все равно остаются на поверхности земли. В связи с этим операторам необходимо изначально закладывать внутриплощадочное резервирование с дублирующими контурами энергоснабжения и охлаждения.

Столь же уязвимыми остаются спутниковые приемники и волоконно-оптические трассы. Они выводятся наружу и требуют территориального рассредоточения. Дополнительные риски создает сам этап строительства, безопасность которого сложно гарантировать из-за открытых котлованов и привлечения сторонних подрядчиков.

Смирнов подчеркнул, что подземный ЦОД представляет собой сложнейший инженерный комплекс. Там железобетон обязан выдерживать физические нагрузки, сохранять герметичность и противостоять давлению грунтовых вод.

Серьезной угрозой выступает гидростатическое давление. Оно может вызвать всплытие конструкции и разгерметизацию. Кроме того, контакт с солями, сыростью и температурными перепадами ведет к постепенному износу бетона, а выход из строя наружных систем охлаждения и коммуникаций моментально останавливает функционирование серверных залов.

В этом направлении существенную роль играют исследования материаловедческой школы ТвГТУ. Там на базе климатической камеры, тензометрической станции и испытательных стендов моделируют поведение конструкций в подземной среде.

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