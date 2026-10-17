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Дожди и туман будут днем 17 октября в Московском регионе

Общество

В субботу, 17 октября, в Москве и области будет теплая погода с локальными осадками. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух в столичном регионе прогреется до 14–16 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями.

На территории Московской области местами пройдет небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра составит от трех до восьми метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от 8 до 10 градусов выше нуля при сохранении сплошной облачности. По области местами прогнозируются слабый дождь и туман.

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