Появились подробности о состоянии больной язвой Тарасовой

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Источник: Тарасова не испытывает проблем со здоровьем

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сейчас не жалуется на проблемы со здоровьем. Ранее известная наставница обращалась к врачам из-за язвенной болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее появлялась информация, что состояние Тарасовой ухудшилось из-за развивающейся хронической язвы желудка. В октябре тренер дважды вызывала врачей на дом, жалуясь на плохое самочувствие. Бывшая фигуристка признавалась, что у нее есть проблемы с дыханием.

Врачи советовали Татьяне Тарасовой придерживаться специальной диеты. На госпитализацию наставница не согласилась.

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