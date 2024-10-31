Тренер Татьяна Тарасова дважды за месяц вызывала врачей на дом из-за язвы
Mash: состояние тренера по фигурному катанию Тарасовой ухудшилось из-за язвы
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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова почувствовала себя хуже. Это произошло из-за развивающейся хронической язвы желудка, сообщает Mash.
В октябре Тарасова 2 раза вызывала медиков на дом. Она говорила, что плохо себя чувствует, у нее были проблемы с дыханием и недостаток воздуха.
Доктора помогли Тарасовой стабилизировать ситуацию. Также ей порекомендовали придерживаться диеты.
Ехать в больницу женщина не согласилась.