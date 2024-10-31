Тренер Татьяна Тарасова дважды за месяц вызывала врачей на дом из-за язвы

В октябре Тарасова 2 раза вызывала медиков на дом. Она говорила, что плохо себя чувствует, у нее были проблемы с дыханием и недостаток воздуха.

Доктора помогли Тарасовой стабилизировать ситуацию. Также ей порекомендовали придерживаться диеты.

Ехать в больницу женщина не согласилась.