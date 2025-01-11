Появились новые кадры стрельбы в Новом Орлеане после теракта с пикапом

В Сети появились новые кадры стрельбы в Новом Орлеане. Они сняты после того, как пикап с террористом проехался по толпе, сообщает РЕН ТВ .

Когда автомобиль остановился, полицейские подошли к водителю Шамсуддину Джаббару. Террорист открыл стрельбу, его ликвидировали.

На опубликованной видеозаписи слышны крики, звуки стрельбы и сирены. Люди в панике бегут кто куда, многие спотыкаются и падают.

Ранее водитель грузовика на скорости въехал в толпу, а затем открыл огонь по пострадавшим во время празднования Нового года на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана. Позже сотрудники ФБР обнаружили самодельные взрывные устройства на месте наезда грузовика на людей.