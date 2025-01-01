В Новом Орлеане водитель грузовика протаранил толпу людей и открыл по ним огонь

В американском штате Луизиана водитель грузовика въехал в толпу людей, а затем открыл огонь по пострадавшим. По предварительной информации, есть погибшие, сообщает РИА Новости .

По данным телеканала CBS, трагедия произошла в среду утром на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана во время празднования Нового года.

Свидетели рассказали, что мужчина на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей, а затем открыл огонь. После прибытия на место сотрудников полиции началась перестрелка.

Согласно данным телеканал ABC News, в результате ЧП погибли минимум 10 человек, еще 30 пострадали.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают подозреваемого.

Ранее два автомобиля въехали в толпу людей на рождественском рынке в немецком Магдебурге. В результате наезда погибли 11 человек, еще 60 пострадали.