Российский лазерный антидроновый лучемет испытают на украинском «Лютом» с 1,5 км

Тестирование первого прототипа российского лазерного антидронового «лучемета», создаваемого в соответствии с проектом «Посох», планируют провести до конца следующего месяца. Испытатели будут с расстояния 1,5 километра стрелять в мишени, которые по габаритам похожи на украинский беспилотник «Лютый», рассказал РИА Новости директор компании-разработчика, который захотел сохранить анонимность.

Такие БПЛА ВСУ весьма часто используются противником, поэтому необходимы средства для их поражения. Под выполнение такой задачи подготавливается прототип. К концу лета должны пройти его испытания.

Для изобретателей важно, чтобы российский «лучемет» мог уничтожать украинский беспилотник «Лютый» с помощью лазера. Причем делать это должно получаться с полутора километров.

Российская разработка будет защитить от FPV-беспилотников объекты в тылу. Лазер сможет уничтожать любые части беспилотника, которые оказались внутри прицела. Планируется, что лазер сможет ликвидировать десятки целей вроде FPV-дронов.