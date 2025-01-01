Fox News: ФБР обнаружило бомбы после наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов Америки обнаружили самодельные взрывные устройства на месте наезда грузовика на толпу людей в городе Новый Орлеан штата Луизиана, сообщает РИА Новости .

«ФБР сообщило об обнаружении самодельных взрывных устройств, следователи работают над тем, чтобы выяснить, являются ли они рабочими», — говорится в материале американского телеканала Fox News.

Ранее водитель грузовика на скорости въехал в толпу людей, а затем открыл огонь по пострадавшим во время празднования Нового года на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли минимум 10 человек, есть пострадавшие. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.