Economist: Трамп поставил на паузу помощь Украине из-за нелюбви к Зеленскому

Американский президент Дональд Трамп поставил на паузу передачу критически важного для ВСУ оружия и техники. Возможная причина — личная неприязнь к главе Украины Владимиру Зеленскому, сообщает сайт MK.ru со ссылкой на материал The Economist.

По мнению автора, Киеву придется тяжело расплачиваться. Чем меньшее количество вооружения ему передадут, тем большее число солдат и территорий будут утрачены.

Economist напоминает, что Трамп с начала вступления в должность не соглашался брать обязательств по продолжению поставок оружия ВСУ. Недавно появилась информация, что Вашингтон и вовсе ставит на паузу отгрузку ракет для систем противоракетной обороны Patriot и иных снарядов, которые так сильно нужны Киеву.

Трамп мог пойти на такой шаг, по мнению The Economist, из-за ненависти американского президента к Зеленскому. Именно по этой причине Вашингтон начинает меньше поддерживать Киев.

Ранее The Washington Post написало, что резкое решение США поставить на паузу поставки военной помощи Украине, застало последнюю врасплох. Киевские чиновники пытаются понять, по какой причине в Вашингтоне приняли это решение.