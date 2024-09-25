Появилась новая версия гибели четырех детей из Красноярского края

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать уголовное дело о смерти детей после семейного ужина с пельменями и курицей из магазина, сделанными в домашних условиях. Согласно новой версии, семья могла съесть продукт с неизвестным химическим веществом, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи взяли на пробу пищевые продукты, которые семья ела вечером 20 сентября, — курицу, пельмени и другие блюда домашнего приготовления. Их исследовали в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». В продуктах питания не обнаружили отклонений и превышения нормы по тем или иным показателям.

Специалисты продолжают проходить экспертизы, чтобы понять, от чего погибли дети, а остальные члены семьи получили ранения. Однако уже есть версия произошедшего.

По мнению следователей СК РФ, семья могла съесть продукт с неизвестным химическим, токсическим веществом. Есть также версия, что дети и родители могли отравиться из-за того, что надышались аэрозолем против насекомых.

Трагедия произошла 20 сентября вечером. Семья из Красноярского края — муж, супруга и четверо детей — ели пельмени и курицу из магазина. Затем они отравились и были доставлены в больницу.

В результате скончались четверо детей. Следователи сначала считали, что в трагедии виноваты отравленные пельмени и куриное мясо. Однако потом выяснилось, что семья могла отравиться во время использования дихлофоса «Варан».