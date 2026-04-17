Появилась информация о состоянии школьника, выпавшего из окна в Казани

У четвероклассника, выпавшего из окна школы в Казани, перелом ребер и сотрясение

Стали известны новые подробности происшествия в школе в Казани, где четвероклассник выпал из окна. Мама пострадавшего мальчика рассказала, что у ребенка диагностированы перелом трех ребер и сотрясение мозга, пишет Mash Iptash .

По словам матери мальчика, ее сын находится в стабильном состоянии, мыслит ясно, но отказывается рассказывать подробности случившегося.

Женщина сообщила, что конфликтов с учениками и учителями у ее сына не было. Она не может объяснить, почему ребенок оказался за окном. Медики продолжают наблюдение за состоянием четвероклассника, анализы показали, что угрозы для жизни нет.

Тем временем в управлении образования заявили, что у школьника нашли бутылку с неизвестной жидкостью. Ее изъяли полицейские и отправили на экспертизу. Однако родители мальчика утверждают, что их сын просто купил воду в столовой, а бутылку нашли на полу рядом с его партой.

У ребенка взяли анализы. Семья ждет результаты. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Экспертиза жидкости и медицинские анализы помогут установить, было ли падение случайностью или произошло по какой-то иной причине.

