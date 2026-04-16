Четвероклассник выпал из окна школы в Казани
Скорая помощь подъехала к одной из школ Казани из-за ребенка, который впал из окна, сообщает Mash Iptash.
Пострадавший учится в четвертом классе, он выпал из окна прямо во время урока.
Ребенка госпитализировали на скорой помощи.
На данный момент информации о его состоянии и полученных повреждениях нет.
Ранее в Люберцах двухлетний ребенок выпал из окна и приземлился на козырек подъезда. В момент ЧП мать малыша варила кашу.
