сегодня в 14:32

Прохожие в Люберцах спасли двухлетнего малыша, выпавшего из окна

В Люберцах двухлетний ребенок выпал из окна и приземлился на козырек подъезда. Его спасли прохожие, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в поселке Октябрьском. Люди проходили мимо дома и услышали резкий детский плач.

Осмотрев территорию, они поняли, что звук доносится с козырька подъезда. Оказалось, что это плакал двухлетний малыш, выпавший из окна. Он приземлился на козырек.

Неравнодушные граждане достали ребенка, после чего вызвали скорую помощь. Малыша госпитализировали в больницу. Предварительно, ребенок чудом не получил серьезных травм.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в момент ЧП мать малыша варила кашу.

Ранее в Москве девочка 2023 года на короткий промежуток времени осталась одна в комнате, где было открыто окно. Она забралась на подоконник и выпала из окна. Ребенок скончался позднее в больнице.

