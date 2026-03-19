Выпавшая из окна пятиэтажки в Москве девочка умерла

В Москве прокуратура взяла на свой контроль обстоятельства смерти девочки 2023 года рождения, которая выпала из окна квартиры в пятиэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествие случилось на улице Велозаводской. Маленькая девочка на короткий промежуток времени осталась одна в комнате, где было открыто окно, но этого хватило для того, чтобы случилось непоправимое.

Малышка взобралась на подоконник и в итоге выпала из окна квартиры на пятом этаже. Ребенка срочно госпитализировали, врачи делали все, что в их силах, но оказались бессильны. Девочка скончалась.

Расследование всех обстоятельств случившегося в настоящее время контролирует Лефортовский межрайонный прокурор.

