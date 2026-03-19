Фатальная ошибка: москвичи оставили дочку в комнате одну, и она выпала из окна

Из окна квартиры пятого этажа жилого дома на улице Велозаводской в Москве выпала девочка 2023 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Девочку на непродолжительное время оставили без присмотра родители. В комнате оказалось открыто окно.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Прокуратура контролирует ход расследования.

В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами. Еще им напомнили о том, что москитная сетка не защищает от падения.

