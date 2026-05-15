Клиники в России готовы предоставлять услуги халяльной медицины
Российские медучреждения готовы оказывать услуги, соответствующие стандартам халяльной медицины, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.
Замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова уточнила, что представители исламской культуры, живущие в России, могут воспользоваться услугами отечественных медучреждений. Российские клиники полностью соответствуют «их религиозным и культурным убеждениям».
«Сегодня наши клиники тоже готовы для представителей исламской культуры из стран (Организации ред.) исламского сотрудничества», — сказала Котова.
Халяльная медицина подразумевает оказание медуслуг в соответствии с канонами шариата. Это включает в себя отказ от использования лекарств с запрещенными компонентами (спирт, лекарства животного происхождения), раздельное посещение врачей и халяльное питание.
