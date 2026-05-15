Электросталь проведет акцию «Ночь музеев» 16 мая

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая в историко-художественном музее имени И.И. Алексеева в Электростали. С 13:00 до 18:00 для жителей подготовили экскурсии, выставки, квесты и концерты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничная программа откроется в 13:00 мероприятием «110 лет истории города» и мастер-классом «Мой город». Участники познакомятся с этапами развития Электростали от разъезда Затишье до современности, узнают о роли основателя Н.А. Второва и создадут тематический коллаж.

В 14:00 состоится открытие выставки Владимира Иванова «Щепка. Стружка. Образ». Художник представит работы и расскажет о создании Богородской игрушки, показав, как из дерева рождаются сказочные персонажи.

В 15:00 пройдет семейный квест «Сказочный маршрут» с десятью заданиями по мотивам Богородской игрушки. В 16:00 зрителям представят дефиле «Душевные наряды» с участием ансамблей «Неждана» и «Тириришник», а в 16:30 выступит народный хор колледжа имени А.Н. Скрябина с программой «Всем поколениям петь». Завершит вечер ансамбль казачьей песни «Живица».

В течение дня будет открыт свободный вход на все экспозиции выставочного зала имени О.А. Коняшина. Возрастное ограничение мероприятия 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.