Ненавидит животных: москвичка 7 лет травит собак и голубей

Москвичка 7 лет травит собак соседей и голубей на улице

Соседи женщины-химика в столице семь лет страдают от нее. Пожилая горожанка работает в институте химии и применяет свои знания на животных, которых ненавидит, сообщает проект «Добрые люди».

Обращения в полицию к результату не привели. Там даже не берут заявление.

Москвичка установила камеру, с помощью которой следит за подъездом. Когда соседка выходит с собаками, то неадекватка распыляет химию в подъезде — на пол и в воздух. Собаки наступают на все это лапами, слизывают. При этом отравление хлором может быть смертельным

Знакомая пострадавшей — аллергик, она недавно попала в скорую помощь именно по причине отравления.

Люди видели соседку на улице, когда она что-то разбрасывала, после чего находили трупы голубей, ворон, отравленных собак. Однако за руку ненавидящую животных женщину не поймали.

При этом в РФ закон запрещает распылять что-либо в местах общего пользования, а тем более травить живых существ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.