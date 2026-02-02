Похитителя ребенка проверят на причастность к исчезновению других детей в Ленобласти

Подозреваемого в похищении 9-летнего Паши в Петербурге проверят на причастность к исчезновению других детей в Ленобласти, сообщает SHOT .

38-летний Петр Ж. «дежурил» на парковке рядом с гипермаркетом «Лента» на Таллинском шоссе, предлагая детям за деньги прокатиться на белой Toyota. Пропавший без вести 9-летний Паша мог согласиться, так как последний раз его видели, когда мальчик зарабатывал деньги на мойке автомобилей и садился в машину подозреваемого. Местонахождение ребенка остается неизвестным.

Подозреваемый родом из ЛНР, он — строитель. Мужчина в разводе, имеет 10-летнюю дочь. В Петербург приехал в поисках работы из Ростовской области. Ранее он был осужден за угон автомобиля и кражу ноутбука. По словам матери подозреваемого, последний раз она общалась с сыном позавчера. Женщина утверждает, что его подставили.

В доме Петра, расположенном в деревне Яльгелево Ломоносовского района, были проведены обыски. Подозреваемый был задержан.

