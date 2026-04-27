сегодня в 13:02

Поезда встали на «красной» ветке метро Москвы из-за человека на пути

ЧП произошло в понедельник днем. Сбой случился из-за человека на пути.

Движения нет между станциями «Сокольники» и «Бульвар Рокоссовского». В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

К настоящему моменту других подробностей происшествия нет.

21 апреля на «красной» ветке подземки произошел серьезный сбой. Составы не курсировали от «Парка Культуры» до «Бульвара Рокоссовского». На «Комсомольской» наблюдалось задымление, оттуда вывели пассажиров. Очевидцы показали кадры, как они идут по тоннелю до станции. По данным Дептранса, причиной сбоя стала техническая неисправность состава.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.