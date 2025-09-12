Подросток в Подмосковье стал курьером мошенников и пытался обокрасть бабушку

16-летнего жителя Одинцова подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Парень выступил курьером мошенников и пытался похитить у пенсионерки более 3 млн рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

10 сентября подросток в Сети вступил в преступный сговор с мошенниками. С пенсионеркой связались через мессенджер и заявили, что ее личные данные стали известны преступникам, поэтому женщине нужно передать деньги на хранение через курьера.

Эту роль на себя взял 16-летний подросток. Пенсионерка почуяла неладное и обратилась в полицию. Парня задержали во время передачи денег в размере более 3 млн рублей.

Следователи обращают внимание, что в последнее время подростков часто вовлекают в мошеннические схемы. Подобное преступление наказывается лишением свободы сроком до 10 лет. Правоохранители призвали проводить беседы с детьми, а в случае поступления подозрительных звонков стоит обращаться в полицию.

Ранее 13-летняя столичная школьница перевела мошенникам свыше 1,2 млн рублей со счетов свой бабушки. Ей на телефон позвонил неизвестный. Аферист представился сотрудником правоохранительных органов, он оказал психологическое давление на ребенка.