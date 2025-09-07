13-летняя школьница перевела мошенникам все бабушкины сбережения

Ей на телефон позвонил неизвестный. Аферист представился сотрудником правоохранительных органов, он оказал психологическое давление на ребенка, запугал девочку нарушением закона и угрожая проблемами с налоговой.

Таким образом, мошенник убедил школьницу перевести деньги со счета бабушки на счета, подконтрольные злоумышленникам, под предлогом их декларирования.

Взяв бабушкин телефон, девочка перевела с ее счета сначала 750 тыс. рублей, а затем еще 200 тыс. рублей. После этого со счета пожилой москвичку в другом банке аферисты смогли списать еще 280 тыс. рублей.

Общий ущерб от действий мошенников составил более 1,2 млн рублей.