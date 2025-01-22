Подростки разгромили подъезд и нарисовали пенис в одном из домов Мытищ

Подростки-хулиганы устроили погром в подъезде дома в Мытищах. Они разрисовали стены и сломали двери, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в одном из домов ЖК «Пироговская Ривьера» на Ильинской улице. Двое подростков из деревни Пирогово приобрели черный баллончик с краской и решили протестировать его. Для этого хулиганы зашли в подъезд дома.

Затем несовершеннолетние нарисовали на стене пенис, сломали двери и испортили лифт. Безнаказанными хулиганы не ушли — их вычислили по камерам, установленным в доме.

Теперь подростков ждут разборки с полицией и ПДН.

Ранее в Красногорске «яжебатя» устроил погром в подъезде ЖК. Он разозлился из-за якобы украденной у него детской коляски.