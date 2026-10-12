В Бурятии за неделю отстрелили более 50 медведей, угрожавших людям
За минувшую неделю в Бурятии специалисты ликвидировали более 50 медведей, представлявших опасность для людей, сообщает ТАСС со ссылкой на Бурприроднадзор.
По данным ведомства, за неделю поступило 85 обращений о выходе медведей в населенные пункты. Госохотинспекторы вместе с бригадами охотников отработали все сигналы и обследовали территории.
«По итогам проведенных мероприятий отрегулирована 51 особь медведя», — отметили в ведомстве.
В частности, были ликвидированы те животные, которые угрожали жизни и здоровью людей, заходили в населенные пункты или обосновались поблизости от них.
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