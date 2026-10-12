Адвокат Марзиев объяснил мотив убийства дочери предпринимательницы Церетели

Адвокат Ибрагим Марзиев рассказал, что его подзащитный Теймураз Г., обвиняемый в двойном убийстве, утверждает, что он застрелил дочь предпринимательницы Елены Церетели в ходе внезапного эмоционального конфликта из-за разногласий по поводу образа жизни погибшей, сообщает ТАСС .

По словам Гогиашвили, умысел возник внезапно, а не был заранее сформирован, и конфликт не сводился только к вопросу покупки автомобиля.

Защита не оспаривает причастность мужчины, но не согласна с выводами следствия о корыстных мотивах и характере умысла. Адвокат отметил, что при проверке показаний на месте его подзащитный указал на шкатулку с ювелирными украшениями, которую не забрал, несмотря на ее ценность. По мнению защиты, это заслуживает отдельной оценки при установлении мотивов произошедшего.

Ранее появились новые подробности дела о расчленении Церетели и дочки.

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