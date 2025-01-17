В Красногорске «яжебатя» устроил погром в подъезде ЖК из-за украденной коляски

В подмосковном Красногорске неадекват устроил погром в подъезде жилого дома из-за якобы украденной у него детской коляски, сообщает Mash .

Инцидент произошел в одном из ЖК в Путилкове. На опубликованных кадрах видно, как мужчина ругается с соседями и обвиняет их в краже детской коляски. Затем он скидывает с общего балкона пожарный рукав, мешая работе сотрудников МЧС.

В один из вечеров мужчина поссорился с соседями, взломал дверь общего тамбура, а затем поджег ее. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения начали тушить возгорание, однако неадекват выхватил пожарный рукав и сбросил его с общего подъезда.

Правоохранительные органы доставили мужчину в отдел. В ходе разбирательства выяснилось, что якобы украденная детская коляска задержанному не принадлежит.