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На Камчатке за неделю зарегистрировали 27 сейсмических событий

Общество

Сейсмологи на Камчатке за прошедшую неделю зафиксировали более 20 сейсмособытий, четыре из которых были ощутимыми, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В частности, за неделю произошло 27 землетрясений. В населенных пунктах четыре из них ощущались силой от 2 до 4 баллов.

При этом в регионе активны пять вулканов.

Ранее уровень сейсмичности на Камчатке вырос до высокого.

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