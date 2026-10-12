Иран пригрозил уничтожить технологическую инфраструктуру США
Иран пригрозил ответным ударом по технологической инфраструктуре США на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты возобновят атаки. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Press TV.
Резаи отметил, что Тегеран пока не включил эти объекты в список своих целей.
По его словам, в случае возобновления боевых действий центры обработки данных, объекты для ИИ и другие цели будут под угрозой уничтожения.
Ранее иранские власти заявили, что будут рассматривать как враждебные все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив с отключенными бортовыми системами навигации и идентификации.
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