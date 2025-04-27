Подозреваемому в убийстве генерала Москалика предъявили обвинения

Подозреваемому в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игнату Кузину предъявили обвинения по статьям 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), сообщает пресс-служба СКР.

«С Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего», — сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, мужчина уже рассказал, что его завербовали сотрудники СБУ за денежное вознаграждение. Они выходили с подозреваемым на связь и говорили о конкретных задачах.

Он поделился, что в сентябре 2023 года прибыл в РФ, где ждал конкретных указаний от куратора, жил в Московском регионе. Осенью 2024 года он получил информацию о Москалике и начал собирать сведения о нем. Мужчина поселился в ноябре в специально квартире в подъезде, где жил объект наблюдения. Также он заранее купил Volkswagen Golf и за месяц до теракта оставил его около подъезда.

Компоненты взрывного устройства, системы наблюдения и контроля подозреваемый получил в марте через тайник в Балашихе, а потом установил их в машине.

Задержанный описал хронологию действий с момента подготовки и до исполнения. За преступление ему обещали выплатить 18 тыс. долларов США.

Кузин полностью признал вину, а также сказал о готовности подтвердить показания на допросе на месте. В суд направлено ходатайство об аресте мужчины.

Москалик погиб 25 апреля в момент, когда шел по двору дома, где жил, и проходил мимо припаркованного Volkswagen Passat. Исполнитель преступления, которое мог организовать Киев, привел взрывное устройство в действие дистанционно. Одними из первых тело убитого военного обнаружили дети.