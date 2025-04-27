Подозреваемый в убийстве генерала Москалика дал признательные показания

Игнат Кузин рассказал, что его завербовали два года назад в Киевской области. По указанию куратора Вадима он отправился в столицу России, нашел тайник и забрал бомбу, которую установил на машину.

Отмечается, что взрыв был произведен дистанционно куратором.

Предварительно известно, что подозреваемый в убийстве Москалика длительное время жил в Карачаево-Черкесии, но затем приехал в Подмосковье. В день гибели генерал-лейтенанта Кузин находился в Турции и был уверен, что в безопасности.

Однако совместными силами стражи порядка России и Турции установили его местонахождение, задержали и доставили в Россию утром 26 апреля. В настоящее время мужчина находится в следственном комитете, с ним работают компетентные сотрудники.

В отношении украинца возбудили уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

Ранее сообщалось, что Москалик погиб 25 апреля в момент, когда шел по двору дома, где жил, и проходил мимо припаркованного Volkswagen Passat. Исполнитель преступления, которое мог организовать Киев, привел взрывное устройство в действие дистанционно. Одними из первых тело убитого военного обнаружили дети.